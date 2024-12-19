Здравоохранение на первом месте: какие еще темы интересовали орловцев на прямой линии с Путиным

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Сегодня, 19 декабря 2024 года, Президент России Владимир Путин провел прямую линию с гражданами, а также итоговую пресс-конференцию, которая длилась около четырех с половиной часов.

Согласно данным трансляции, жители Орловской области проявили наибольший интерес к вопросам здравоохранения. Среди наиболее актуальных тем для орловцев также оказались транспортная инфраструктура, пенсионные выплаты, поиски военнослужащих, а также доступ к жилью и медикаментам для людей с диабетом, пишет vestiorel.ru.

Губернатор Андрей Клычков прокомментировал результаты прямой линии, акцентировав внимание на обеспечении жителей региона инсулином и другими лекарственными средствами. Он напомнил, что с 19 декабря льготники начали получать необходимые препараты, что стало возможным после устранения сбоя у поставщика. Клычков также отметил, что более 200 миллионов рублей выделено исключительно на поддержку диабетиков, и эти средства не могут быть использованы на другие нужды. В целом, Орловская область планирует направить свыше 1,8 миллиарда рублей на обеспечение граждан лекарственными средствами в 2025 году.

-Все задачи и поручения, прозвучавшие сегодня, мы принимаем к исполнению. Как отметил президент, Россия – это наша большая семья. И работа каждого из нас – важный вклад в общее дело. Победа будет за нами!, – заявил Клычков.

Вопросы, поднятые во время прямой линии, касались как внутренней, так и внешней политики. Один из вопросов затрагивал статус бойцов, участвующих в конфликте на курском приграничье, и их права на выплаты. Президент заверил, что все необходимые меры будут приняты.

Ольга Анисимова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Орловской области, также отметила, что была обсуждена ситуация с бойцами, находящимися в зоне боевых действий, и что вопрос о регулировании их выплат будет решен.

Ранее мы писали, «Когда освободят нашу Курскую область?»: Путин во время прямой линии высказался о будущем приграничного региона , видео.