Земельные участки, два летних домика и гараж: мэрия Орла отбирает у пяти жителей в СНТ «Карачевское»

Сегодня, 2 августа 2024 года, стало известно, что администрация города Орла приняла решение об изъятии земельных участков у пяти жителей в СНТ «Карачевское». Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте мэрии.

В четырёх случаях будут изъяты части земельных участков, а в одном случае участок площадью 561 квадратный метр полностью перейдёт из частной собственности в муниципальную.

Кроме того, администрация изымет два летних домика и один гараж. В ближайшее время собственникам направят проекты соглашений.

На участке между перекрёстками с Карачевским шоссе и улицей Спивака планируется реконструкция улицы Авиационной. Протяжённость этого участка составляет 1,23 километра.