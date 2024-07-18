Жара испытала на прочность: на митинге памяти в Орле кадеты получили тепловой удар

Фото с сайта: newsorel.ru

В Орле прошёл митинг памяти о героической 12-й пограничной заставе Московского погранотряда. Мероприятие состоялось у мемориала воинов-интернационалистов 14 июля 2024 года и собрало представителей различных общественных организаций, а также кадетские классы города и области.

Однако жаркая погода внесла свои коррективы в ход мероприятия. Несколько подростков получили тепловой удар, но дружинники быстро пришли им на помощь. Благодаря оперативной реакции всё обошлось без серьёзных последствий, и кадеты смогли принять участие в возложении цветов к памятнику и панихиде по погибшим, сообщают «Орловские Новости».