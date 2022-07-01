Жара мешает орловцам смотреть телевизоры

Летний зной раскаляет крыши домов и установленные на них телевизионные антенны. Высокие температуры иногда могут ухудшить качество телесигнала и даже приводят к его пропаданию, если антенна и приставка недостаточно надежные. В пресс-службе облправительства рассказали, как уберечь приемное оборудование от перегрева.

Большинство наружных антенн могут эксплуатироваться в диапазоне от -60 до +40 °С и предельной относительной влажности воздуха на уровне 90-100% при температуре +25 °С. Для комнатных антенн допустимый температурный режим — от +5 до +35 °С.

В районах, где сильная жара — привычное дело, рекомендуется использовать направленные логопериодические антенны с рефлектором без усилителя или антенны типа «волновой канал». Как правило, это наиболее погодоустойчивые варианты. По конструкции они представляют собой основание-трубу, на которую насажены поперечные планки (директоры). У логопериодической антенны директоры увеличиваются в размере, у «волнового канала» их размер одинаков. Чем больше их количество, тем выше коэффициент усиления.

Установленный сзади рефлектор дополнительно защищает от помех со стороны других источников.

Если телесигнал пропал, первым делом необходимо проверить, не нарушено ли соединение антенны и кабеля. Если кабель поврежден, соединения окислены, на кабеле скрутки, его лучше заменить на новый.

Следует убедиться, что антенна ориентирована в сторону ближайшей телебашни. Уровень сигнала может снизиться из-за того, что ветер развернул антенну в другую сторону. Чтобы этого не произошло, необходимо надежно крепить антенну к стойке.

Старые телевизоры с электронно-лучевой трубкой исправно работают при температуре от +5 до +40 °С. Современные плазменные и жидкокристаллические телевизоры тоже в целом стойко переносят жару. Их диапазон рабочих температур — от +5 до +35 °С. Производители рекомендуют не подвергать их воздействию прямых солнечных лучей. Однако некоторые телезрители во время пребывания на дачах выносят телевизор на улицу под палящее солнце. Это может привести к перегреву устройства и даже к поломке.

Обычно в телеприемники встраивают специальную защиту, которая отключает устройство при достижении определенной температуры, но она есть не во всех моделях. Наиболее качественные модели предупреждают о превышении температурного лимита на экране.

Уточните в инструкции к телевизору диапазон рабочих температур и не включайте телевизор под прямыми солнечными лучами. При появлении на телеэкране тревожного сообщения о перегреве корпуса лучше выключить телевизор из электросети.

Приставки, которые подключаются к телевизорам, не поддерживающим формат вещания DVB-T2, тоже подвержены перегреву. Инструкции по эксплуатации телевизионных приставок рекомендуют использовать их от +5 до +35 °С. Однако недорогие модели могут перегреваться в любую погоду, а на жаре этот процесс только ускоряется. Как результат, происходит пропадание каналов или зависание изображения. Обычно в этом виноваты конструктивные недоработки. Излишне нагреваться могут приставки с встроенным блоком питания.

Лучше всего заменить такую приставку на другую, более надежную модель. При этом стоит выбирать модели с внешним блоком питания — его легко заменить в случае поломки.