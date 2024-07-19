Жара в Орле: как высокая температура влияет на здоровье жителей проанализировала Скорая помощь

В связи с установившейся жарой в июле 2024 года Станция скорой медицинской помощи города Орла проанализировала работу фельдшеров и жалобы пациентов. Хотя резкого увеличения числа вызовов не произошло, медики выделили три наиболее распространённых заболевания, связанных с жарой.

Первое место по количеству вызовов занимает высокое артериальное давление — зафиксировано 616 случаев. У некоторых пациентов давление повысилось из-за употребления алкоголя, что ещё раз подтверждает несовместимость алкоголя и жары.

На втором месте — травмы. С 1 июля бригады совершили 478 выездов к пациентам с травмами, большинство из которых получили повреждения в состоянии алкогольного опьянения, усиливающегося в жару.

Замыкают тройку лидеров острые респираторные заболевания. С начала июля было зарегистрировано 386 вызовов к пациентам с симптомами ОРЗ. Медики связывают это с воздействием холодного воздуха от кондиционеров.

Чтобы сохранить здоровье в жаркую погоду, рекомендуется пить больше воды, ограничить пребывание на солнце, снизить физическую активность и отказаться от алкоголя.