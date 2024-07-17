Жара в Орловской области увеличивает риск тромбозов и инфарктов: советы кардиологов

В начале недели, 16 июля 2024 года, стало известно, что жара создала дополнительную нагрузку на кардиологические отделения в больницах Орла. Люди, страдающие гипертонией и нарушениями сердечного ритма, особенно чувствительны к высокой температуре воздуха.

В жаркую погоду также увеличивается риск тромбозов и, как следствие, инфарктов. Это происходит из-за изменений в составе крови. Видео с интервью Антона Карасева, заведующего вторым кардиологическим отделением больницы им. Н.А. Семашко, смотрите по ссылке.

Кардиологи рекомендуют снижать физическую активность, не пропускать приём назначенных лекарств, избегать душных помещений и общественного транспорта. Также стоит носить светлую одежду и головной убор, стараться не подвергаться резким перепадам температуры и беречь себя.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует проводить больше времени в тени. Если приходится работать, то каждые полчаса нужно делать перерывы для отдыха.