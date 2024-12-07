Железнодорожники отмечают увеличение объёма отгружаемого продовольствия в Орловской области

Железнодорожники подвели итоги своей деятельности в Орловской области за ноябрь 2024 года, обнародовав данные, которые восхищают. Согласно представленным сведениям, общий объём погрузки товаров на железной дороге в этом регионе возрос на 18,2%.

В этом году было отгружено впечатляющие 1,4 миллиона тонн товаров, что на 17,6% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Стоит подчеркнуть, что данный рост в значительной мере обусловлен увеличением объёмов отгрузки продовольственных товаров.

За 11 месяцев на железнодорожные пути было погружено:

− зерна – около 835 тысяч тонн (+25,6%);

− строительных грузов – 119,7 тысяч тонн (+10,5%);

− лома чёрных металлов – 115,3 тысяч тонн (-16,5%);

− сахара – 89,1 тысяч тонн (+46%);

− промышленного сырья и формовочных материалов – 7,5 тысяч тонн (+7,1%);

− продуктов перемола – более 7 тысяч тонн (-0,4%);

− метизов – 3,1 тысяч тонн (+9,9%);

− остальных продовольственных товаров – 95,1 тысяч тонн (+31%);

− остальных и сборных грузов – 8,1 тысяч тонн (-47,9%).

Эти данные были озвучены пресс-службой МЖД, сообщает «Орловское время».