Жестокое убийство иностранца в автобусе: за совершенное преступление суд приговорил жителя Орла к 10 годам тюрьмы

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области



В четверг, 16 августа 2024 года, стало известно, что суд признал жителя Орла виновным в убийстве. Жертвой преступления стал гражданин одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Орловской области.

По данным следствия, инцидент произошёл 14 февраля на остановке «Дом моды». Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вошёл в автобус, где находился иностранец. Между ними возник конфликт, и орловец нанёс оппоненту удар ножом в шею. Ранение оказалось смертельным. Как выяснилось, до этого момента мужчины не были знакомы.

В соответствии с приговором суда, виновный проведёт 10 лет в колонии строгого режима. После освобождения ему будет установлен год ограничения свободы.

Ранее мы писали, что житель Болховского района облил свою мать бензином и поджег ее.