Жильцов начнут проверять каждые 3 месяца – новая жесткая норма ЖКХ в 2025 году

С 2025 года обновленные правила проверки состояния коммунальных счетчиков закреплены в Постановлении №354, и они касаются всех жителей многоквартирных домов.
Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны проводить проверки приборов учета, установленных непосредственно в квартирах.
Ключевые моменты новых правил
1. Частота проверок
- Проверки могут проводиться не чаще одного раза в три месяца.
2. Обязанности собственников
- Жильцы обязаны предоставить доступ к счетчикам проверяющим.
- Если собственник не может обеспечить доступ в установленное время, необходимо:
- Уведомить коммунальную организацию не позднее чем за 2 дня до проверки.
- Предложить новую дату визита, которая должна быть не позднее 3 дней от первоначальной даты.
3. Уведомление о проверке
Собственника должны уведомить о проверке не позднее чем за 14 дней до планируемой даты.
Уведомление может быть направлено следующими способами:
- Вручение под расписку.
- Заказное письмо.
- Указание в квитанции на оплату коммунальных услуг.
- Телефонный звонок с записью разговора или сообщение на мобильный телефон.
- Электронное письмо или сообщение в личный кабинет ГИС ЖКХ или на сайте УК.
- Другие способы, позволяющие подтвердить факт получения уведомления.
4. Административные санкции
- Отказ в предоставлении доступа без уважительной причины может повлечь административное наказание для собственника.
Рекомендации для жильцов
- Следите за уведомлениями от управляющей компании или ресурсоснабжающих организаций.
- Если проверка неудобна, заранее согласуйте новую дату.
- Обеспечьте доступ проверяющим, чтобы избежать штрафов или других неприятностей.
- Ведите записи всех уведомлений и переговоров с коммунальными службами.
Новые правила направлены на улучшение качества контроля и предотвращение некорректных расчетов за коммунальные услуги.