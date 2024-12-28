Жильцов начнут проверять каждые 3 месяца – новая жесткая норма ЖКХ в 2025 году

С 2025 года обновленные правила проверки состояния коммунальных счетчиков закреплены в Постановлении №354, и они касаются всех жителей многоквартирных домов.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны проводить проверки приборов учета, установленных непосредственно в квартирах.

Ключевые моменты новых правил

1. Частота проверок

Проверки могут проводиться не чаще одного раза в три месяца.

2. Обязанности собственников

Жильцы обязаны предоставить доступ к счетчикам проверяющим.

Если собственник не может обеспечить доступ в установленное время, необходимо: Уведомить коммунальную организацию не позднее чем за 2 дня до проверки . Предложить новую дату визита, которая должна быть не позднее 3 дней от первоначальной даты .



3. Уведомление о проверке

Собственника должны уведомить о проверке не позднее чем за 14 дней до планируемой даты.

Уведомление может быть направлено следующими способами:

Вручение под расписку .

. Заказное письмо .

. Указание в квитанции на оплату коммунальных услуг.

на оплату коммунальных услуг. Телефонный звонок с записью разговора или сообщение на мобильный телефон.

с записью разговора или сообщение на мобильный телефон. Электронное письмо или сообщение в личный кабинет ГИС ЖКХ или на сайте УК.

или сообщение в личный кабинет ГИС ЖКХ или на сайте УК. Другие способы, позволяющие подтвердить факт получения уведомления.

4. Административные санкции

Отказ в предоставлении доступа без уважительной причины может повлечь административное наказание для собственника.

Рекомендации для жильцов

Следите за уведомлениями от управляющей компании или ресурсоснабжающих организаций. Если проверка неудобна, заранее согласуйте новую дату. Обеспечьте доступ проверяющим, чтобы избежать штрафов или других неприятностей. Ведите записи всех уведомлений и переговоров с коммунальными службами.

Новые правила направлены на улучшение качества контроля и предотвращение некорректных расчетов за коммунальные услуги.