Житель Болховского района облил свою мать бензином и поджег ее: подробности

Фото: Пресс-служба СУ СК по Орловской области

Сегодня, 16 июля 2024 года, стало известно о задержании жителя Болховского района. Пресс-служба СУ СК региона сообщила, что мужчину подозревают в попытке убить свою мать. По предварительной информации, между подозреваемым и его 73-летней матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина облил пенсионерку бензином и поджёг её. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина выжила.

В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На данный момент подозреваемый находится под стражей.