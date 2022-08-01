Житель Хотынецкого района задолжал по 30 штрафам ГИБДД и едва не лишился имущества

Гражданин оплатил свыше 85 тысяч рублей задолженности по штрафам ГИБДД после ареста дорогостоящего имущества.

В Хотынецком межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Орловской области находилось 30 исполнительных документов по штрафам ГИБДД в отношении местного жителя на сумму свыше 85 тысяч рублей.

Гражданин регулярно лихачил за рулем своего автомобиля, однако оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения не спешил.

В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес ряд ограничительных и запретительных мер в отношении должника, в том числе, наложил арест на находящуюся в его собственности дорогостоящую цифровую технику.

Должник оперативно обратился в отделение судебных приставов и оплатил задолженность по 30 штрафам ГИБДД в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, информирует пресс-служба судебных приставов.