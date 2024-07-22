Житель Колпнянского района Орловской области подозревается в убийстве супруги

В июле 2024 года по информации пресс-службы СУ СК России по Орловской области, житель одной из деревень Колпнянского района подозревается в убийстве своей жены.

Предварительно установлено, что 67-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома в деревне Нижнее Карлово, вступил в конфликт со своей 65-летней супругой. В ходе ссоры он применил физическую силу к женщине, а затем задушил её.

Сын супружеской пары, который также находился в состоянии опьянения, стал свидетелем произошедшего. Он обнаружил мать без сознания на полу и вызвал полицию. Подозреваемый был задержан следователем, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Мужчина сознался в содеянном.