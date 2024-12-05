Житель Кромского района получил 18 лет колонии строгого режима за разбой и убийство пенсионерки

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В Орле вынесли приговор ранее судимому 37-летнему жителю Кромского района. Его признали виновным в разбое и убийстве пожилой женщины, сопряжённом с ним. Трагедия произошла в августе 2024 года в Кромах. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России по Орловской области и прокуратуры.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл домой к своей знакомой — 79-летней пенсионерке. Он напал на беспомощную женщину и забил её молотком. После этого осуждённый забрал 32 тысячи рублей и мобильный телефон убитой.

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