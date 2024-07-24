Житель Ливен отправится в колонию строгого режима за кражу 64 тыс рублей с чужого банковского счёта

Приговор Ливенского районного суда по уголовному делу в отношении жителя города Ливны вступил в законную силу в июле 2024 года. Мужчина признан виновным в краже.

В прокуратуре Орловской области сообщили, что осуждённый похитил мобильный телефон своего знакомого, зная о наличии в нём банковского приложения, привязанного к банковскому счёту мужчины. Используя чужой телефон для оплаты бесконтактным способом, он украл более 64 тысяч рублей.

Суд приговорил орловца к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый пытался обжаловать приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений, сообщает «Комсомольская Правда».