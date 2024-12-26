Житель Ливенского района, тяжело раненый в ходе СВО, не может добиться получения положенных выплат

Фото: сообщество «Ливны. Уездный город»

Сегодня, 26 декабря 2024 года, стало известно, что житель Ливенского района, тяжело раненый в ходе специальной военной операции, сталкивается с трудностями в получении положенных выплат. Об этом сообщается в сообществе «Ливны. Уездный город».

Николай Сущин, служивший в отряде «Шторм Z», попал в зону СВО, отбывая срок в колонии Нарышкино. Как рассказала его сестра Лариса, контракт, который он подписал, так и не был выдан ему на руки.

В марте 2023 года Николай получил сотрясение мозга, травму и осколочное ранение ноги. Врачи Севастопольского госпиталя провели операцию по восстановлению берцовой кости, используя осколки. На ногу бойца был установлен аппарат Илизарова, который до сих пор не снят. С момента ранения Николай перенес две операции и сейчас передвигается на костылях, ожидая третьего хирургического вмешательства.

Тем не менее, получить денежные выплаты за ранения ему не удается. Лариса рассказала, что они уже обращались в прокуратуру, фонд «Защитники Отечества» и военкомат, но все заканчивается лишь обменом запросами. Для получения выплат Николаю необходимы справки, которые военкомат не предоставляет, а также заключение о степени ранения, которого тоже нет, пишет newsorel.ru.

Кроме того, Николай живет в доме, который находится в аварийном состоянии. Администрация Ливенского района провела обследование и пришла к выводу, что для приведения жилья в порядок потребуются значительные средства. В качестве решения проблемы с обеспечением участника СВО достойным жильем предложили рассмотреть возможность трудоустройства Николая в местное сельскохозяйственное предприятие с предоставлением общежития.

Сельхозпредприятие действительно оказало помощь: в доме были обновлены полы и установлены новые пластиковые окна. Однако система отопления так и не была отремонтирована, и Николаю привезли машину дров для обогрева.

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