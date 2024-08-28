Житель Мценска рассказал о проблемах в местной ЦРБ

Сегодня, 28 августа 2024 года, житель города Мценск поделился своими впечатлениями от посещения местной центральной районной больницы (ЦРБ). Он пришёл туда для прохождения медосмотра, но увиденное его поразило.

По словам пациента, сейчас медики ЦРБ принимают людей в здании детской поликлиники. Это связано с затянувшимся ремонтом взрослой поликлиники.

-Мне очень жаль сотрудников, которые вынуждены работать в таких условиях. Не знаю, что там с ремонтом, но нельзя так поступать с людьми! Сотрудники работают в коридорах, огороженных шкафами, на этаже в палатах лежат больные под капельницами с открытыми дверьми, а мимо снуют люди весь день в поисках нужного кабинета. Врачей почти нет — один врач на две разные ставки ведёт приёмы. И ему надо успеть за два часа принять все категории! Хочу сказать огромное спасибо всем специалистам, с которыми пришлось столкнуться, и сотрудникам кабинета медосмотров, и сотрудникам регистратуры за вежливость из последних сил! Видел, как им тяжело, но они стараются! Кто поставил людей в эти нечеловеческие условия: и медиков, и пациентов?, — отметил житель Мценска.

Некоторые подписчики в комментариях к посту в паблике «Подслушано Мценск» обвинили автора и администраторов в том, что публикация была проплачена.

Один из комментаторов возразил: «Уважаемый автор, хочу вам сказать, что эти врачи в своё время выжили много хороших врачей — именно с большой буквы. Вот эти старики, которые принимают у нас в больнице, не дали работать молодым врачам. А теперь жалуются. Пациенты ходят туда от безысходности. Молодым не дают работать».

Это мнение поддержали многие подписчики сообщества. Однако к единому мнению по ситуации жителям Мценского района прийти не удалось.

Среди множества комментариев нашёлся один от представителей региональной власти. Он касается срока завершения работ по ремонту поликлиник Мценской ЦРБ.

В рамках контрактных обязательств подрядной организацией работы продолжаются и должны быть закончены до конца 2024 года, сообщили с аккаунта Департамента дорожного хозяйства.

Стоит отметить, что в начале 2023 года глава регионального профсоюза медработников «Действие» Дмитрий Сергёин опубликовал результаты проверки Мценской ЦРБ Контрольно-счётной палатой Орловской области. В числе прочего он указал, что главный врач в нарушение целого ряда статей Трудового кодекса устанавливал в своём учреждении выплаты приближённым и другим лицам в произвольной форме, без внесения изменений в Коллективный договор Мценской ЦРБ и без консультации с представителями коллектива. Суммы этих выплат для некоторых лиц достигали 300 тысяч рублей. Начислялись выплаты в произвольном порядке, без привязки к окладам или квалификации самих избранных сотрудников.

Вскоре после этого орловский депздрав расторг трудовой договор с главным врачом Мценской ЦРБ Владимиром Швецом.

На август 2023 года Мценская ЦРБ нуждалась в 109 медицинских работниках. Медучреждение искало 68 врачей и 41 среднего медработника. Среди наиболее дефицитных специальностей были анестезиологи-реаниматологи, неврологи и участковые врачи, сообщает «Орелтаймс».