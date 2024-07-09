Житель Орла отправил марихуану в игровой приставке Xbox из Таиланда в Россию

В понедельник, 8 июля 2024 года, Федеральная таможенная служба сообщила о конфискации крупной партии марихуаны. Наркотики были перевезены нестандартным методом. Житель Орловской области приобрел их у своих знакомых в Таиланде. После чего решил отправить их в Россию, спрятав в игровой приставке Xbox.

Сотрудники таможни наркотики обнаружили и вычислили посредника, принявшего посылку. Впоследствии они арестовали главного организатора контрабанды.

В приставке было 441 граммов каннабиса. Житель Орла признался, что намеревался продать наркотики.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Виновным грозит срок до 20 лет лишения свободы.