Житель Орла пойдет под суд за публичное оскорбление полицейского

Прокурор Северного района г. Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в январе 2022 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая исполнять законные требования сотрудника полиции, находившегося в форменном обмундировании и при исполнении своих должностных обязанностей, в грубой нецензурной форме дважды оскорбил его.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Северным районным судом г. Орла.

Максимальная санкция статьи 319 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, информирует прокуратура области.