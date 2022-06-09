9 июня 2022



Житель Орла пойдет под суд за публичное оскорбление полицейского

Прокурор Северного района г. Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в январе 2022 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая исполнять законные требования сотрудника полиции, находившегося в форменном обмундировании и при исполнении своих должностных обязанностей, в грубой нецензурной форме дважды оскорбил его.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Северным районным судом г. Орла.

Максимальная санкция статьи 319 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 09 Июн 2022 в 12:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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