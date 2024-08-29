Житель Орла получил документ об образовании без экзаменов: при этом он даже не посещал занятия

Сегодня, 29 августа 2024 года, стало известно, что в Орловской области разгорелся скандал вокруг одного из местных техникумов. Один из жителей Железнодорожного района Орла сумел получить свидетельство о профессиональном обучении, не посещая занятия и экзамены, сообщила об этом прокуратура Орловской области.

История началась с того, что между БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» и БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова» , было заключено соглашение о предоставлении субсидии на организацию профессионального обучения. В рамках этого соглашения в октябре 2020 года жителю Железнодорожного района выдали свидетельство об освоении программы профессионального обучения и получении квалификации. Однако выяснилось, что фактически мужчина не учился и не сдавал экзамены.

Прокуратура Орловской области заинтересовалась этим случаем и провела проверку. По её результатам прокурор направил в суд иск о признании выданного свидетельства недействительным. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования ведомства. Теперь в суде рассматривается уголовное дело в отношении сотрудников образовательного учреждения.

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