Житель Орла проведёт два года в колонии за попытку купить лекарства на фальшивые деньги

В Орловской области произошёл инцидент, связанный с поддельными деньгами. В ноябре 2023 года мужчина решил приобрести лекарственные препараты, используя фальшивую купюру номиналом в пять тысяч рублей. Этот факт был выявлен правоохранительными органами, и в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, мужчина получил поддельную купюру от своего знакомого, чьё дело выделено в отдельное производство. Затем он попытался использовать её для покупки лекарств. Это действие было квалифицировано как попытка сбыта поддельных денег.

Суд признал мужчину виновным по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации» (ч. 1 ст. 186 УК РФ) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор районного суда ещё не вступил в законную силу.