Житель Орла в алкогольном угаре зарезал своего приятеля: суд вынес обвинительный приговор

Фото: СУ СК России по Орловской области



Суд вынес обвинительный приговор жителю Орла, который был признан виновным в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Орловской области 1 августа 2024 года.

В ходе расследования было установлено, что вечером 10 января осуждённый вместе со своим знакомым употребляли алкогольные напитки в квартире дома на улице Кузнецова в Северном районе города Орла. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого осуждённый нанёс своему знакомому несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.