Житель Орловской области громко кричал и размахивал руками в подъезде: арестован на четверо суток за неуважение к обществу

В субботу, 6 июля 2024 года, стало известно, что жителя Орловской области осудили за мелкое хулиганство согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчину задержали на четыре дня. Суд установил, что он громко кричал, махал руками и использовал ненормативную лексику, нарушая покой граждан. Вёл себя он так неадекватно в подъезде многоквартирного дома.

«На замечания прекратить нарушение правопорядка не реагировал, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, – пояснили в пресс-службе Колпнянского районного суда Орловской области.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. Учитывая его раскаяние и признание вины, а также факт повторения подобного правонарушения, суд решил, что административный арест является необходимой мерой наказания.