Житель Орловской области хулиганил в медучреждении: грубияна задержали

В первые дни июля 2024 года в медицинском учреждении на улице Карачевской произошло происшествие. По информации от Росгвардии Орловской области, один из пациентов проявлял агрессию к персоналу и оскорблял окружающих, используя нецензурные слова.

На место быстро прибыли сотрудники Росгвардии, которые пресекли незаконные действия агрессивного пациента и передали его в руки полиции для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что на улице Карачевской расположено несколько медицинских учреждений, включая наркологический и неврологический диспансеры, а также детскую поликлинику.