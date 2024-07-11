Житель Орловской области в неадекватном состоянии устроил конфликт в медучреждении

В начале недели, 10 июля 2024 года, в Орле сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, который в ходе конфликта с персоналом испортил имущество в медицинском учреждении.

Инцидент произошёл около шести часов вечера на улице Лескова, где молодой человек повредил дверь из ПВХ. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина находился в неадекватном состоянии и был передан сотрудникам полиции.

Это лишь один из случаев, поскольку с начала года патрульные Росгвардии в регионе задержали более ста человек за различные нарушения, передав их в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.