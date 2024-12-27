Житель Орловской области заплатил два миллиона рублей бывшей жене, чтобы его выпустили за границу

Фото: ugoria.tv

Сегодня, 27 декабря 2024 года, в Орловской области судебные приставы добились от мужчины погашения задолженности перед бывшей женой в размере двух миллионов рублей. После развода суд обязал орловца компенсировать женщине половину стоимости совместно нажитого имущества.

Приставы внесли постановления об обращении взыскания на деньги мужчины в банке, а также наложили запрет на регистрацию недвижимости и ограничили право орловца на выезд за пределы России, пишут vestiorel.ru. Последнее возымело эффект – должник собрался навестить родственников за границей и выплатил положенную сумму и почти 150 тысяч рублей исполнительского сбора.

Ранее мы писали, как орловские приставы заставили должников погасить многомиллионные долги.