Житель Орловской области заплатил за пьяную езду: мотоцикл конфискован, 300 часов работ и два года лишения прав

В четверг, 4 июля 2024 года, стало известно, что Колпнянский районный суд признал жителя Орловской области виновным за управление мотоциклом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Бывшему водителю байка назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав на два года. Его мотоцикл конфискован и обращен в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Напомним, что в апреле 2024 года сотрудники полиции остановили нетрезвого водителя мотоцикла. Они отстранили его от управления транспортом. Уточняется, что мужчина уже привлекался к административной ответственности по аналогичной причине.