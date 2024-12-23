Житель Санкт-Петербурга устроил погром в доме моды, а затем уснул на дорогих нарядах, видео

Фото: РЕН ТВ

В одном из модных домов Санкт-Петербурга произошло необычное происшествие. 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно и проник в магазин с одеждой, сообщил источник 22 декабря 2024 года.

Он устроил настоящий погром: ломал мебель, громко кричал, используя нецензурную брань, и опрокинул вешалку с одеждой, пишет iz.ru.

-Испортил дизайнерскую коллекцию платьев из натурального шелка и поломал мебель, потом спать лег на эти самые платья, — сообщили представители модного дома в своём Telegram-канале.

Ущерб, нанесённый магазину, оценивается примерно в 600 тысяч рублей. Сотрудники магазина опубликовали видеозапись происшествия, которая быстро распространилась в сети.

Правоохранительные органы задержали мужчину. Как выяснилось, он уже был ранее судим за кражу. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

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