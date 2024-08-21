Жителей дома №7 на улице Грановского в Орле хотят выселить из принадлежащих им квартир: горожане записали видеообращение Владимиру Путину

В воскресенье, 18 августа 2024 года, в социальных сетях было опубликовано видеообращение жителей дома №7 на улице Грановского к Владимиру Путину. Они неоднократно обращались в Следственный комитет и прокуратуру, но не получили эффективной помощи. Жители убеждены, что чиновники городской администрации Орла и правительства Орловской области нарушают закон, действуя в интересах застройщика и игнорируя указ президента о повышении жилищных условий граждан.
По словам местных жителей, застройщик начал незаконное строительство на прилегающей территории без разрешительных документов, что привело к появлению трещин в стенах их дома, создавая угрозу обрушения. В феврале 2024 года было возбуждено уголовное дело, но позже региональные власти выдали застройщику СМУ №2 разрешение на строительство.
В городской администрации сообщили, что застройщик не располагает готовыми жилыми помещениями для расселения и не планирует их приобретать. В то же время, по словам жителей, СМУ №2 предложил выплатить за их квартиры по 500 тысяч рублей. Управление жилищного хозяйства уже направило предложения об изъятии квартир за эту сумму без проведения оценки.
— Нас, как стадо, необходимо в кратчайшие сроки выкинуть из принадлежащих нам квартир, для того, чтобы предоставить необходимые отчеты в федеральный центр и чтобы освободить инвестиционно-привлекательный земельный участок для компании застройщика,— заявила жительница дома на видео.
Орловцы подозревают о давних дружеских и деловых связях руководителя СМУ №2 с мэром Орла Юрием Парахиным, который может использовать свое служебное положение для содействия застройщику в нарушении законодательства.
— Уважаемый Владимир Владимирович, программа комплексного развития территории в первую очередь направлена на улучшение жилищных условий граждан, чьи дома являются ветхими или аварийными. Мы же не только не имеем шансов на улучшение жилищных условий, мы рискуем вообще остаться без жилья. Только вы сможете разобраться в сложившейся ситуации и предотвратить беспредел в отношении нас, граждан Российской Федерации,— обратились жители к президенту