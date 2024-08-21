Жителей дома №7 на улице Грановского в Орле хотят выселить из принадлежащих им квартир: горожане записали видеообращение Владимиру Путину

Фото: скриншот видео Татьяна Костромичева

В воскресенье, 18 августа 2024 года, в социальных сетях было опубликовано видеообращение жителей дома №7 на улице Грановского к Владимиру Путину. Они неоднократно обращались в Следственный комитет и прокуратуру, но не получили эффективной помощи. Жители убеждены, что чиновники городской администрации Орла и правительства Орловской области нарушают закон, действуя в интересах застройщика и игнорируя указ президента о повышении жилищных условий граждан.

По словам местных жителей, застройщик начал незаконное строительство на прилегающей территории без разрешительных документов, что привело к появлению трещин в стенах их дома, создавая угрозу обрушения. В феврале 2024 года было возбуждено уголовное дело, но позже региональные власти выдали застройщику СМУ №2 разрешение на строительство.

В городской администрации сообщили, что застройщик не располагает готовыми жилыми помещениями для расселения и не планирует их приобретать. В то же время, по словам жителей, СМУ №2 предложил выплатить за их квартиры по 500 тысяч рублей. Управление жилищного хозяйства уже направило предложения об изъятии квартир за эту сумму без проведения оценки.

— Нас, как стадо, необходимо в кратчайшие сроки выкинуть из принадлежащих нам квартир, для того, чтобы предоставить необходимые отчеты в федеральный центр и чтобы освободить инвестиционно-привлекательный земельный участок для компании застройщика, — заявила жительница дома на видео.

Орловцы подозревают о давних дружеских и деловых связях руководителя СМУ №2 с мэром Орла Юрием Парахиным, который может использовать свое служебное положение для содействия застройщику в нарушении законодательства.