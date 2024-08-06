Жителей Орла попросили согласовать строительство высотных зданий с отклонениями от предельных параметров разрешённого строительства

В августе 2024 года в Орле планируется строительство двух многоквартирных домов между улицами Ломоносова и Лескова. Здания высотой 24 этажа будут возведены на территории бывшего завода ОРЛЭКС, рядом с центром профилактики СПИДа, магазином «Пятёрочка» и «Модусом».

Мэр Орла Юрий Парахин назначил проведение публичных слушаний в середине июля. Площадь участка составляет 12 645 кв. м. Застройщик рассчитывает получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства. В частности, предлагается увеличить максимальный процент застройки до 24% (вместо 14%). Также застройщик просит разрешить не оставлять отступ от красных линий с южной стороны участка и не соблюдать отступы от границ земли с юго-западной, западной и южной сторон.

Замечания и предложения можно оставить в городском управлении градостроительства. Очное собрание участников публичных слушаний состоится 8 августа по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 7. Начало в 17:00, сообщает «Орелград«.

Напомним, что в начале лета мэр Орла подписал постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквартирных жилых домов по улице Ломоносова, поз. 1 и поз. 2.