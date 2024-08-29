Жителей Орла предупредили о новой схеме мошенничества

Сегодня, 29 августа 2024 года, в орловском отделении Банка России рассказали о новом способе психологического воздействия, который используют мошенники для выманивания денег.

Теперь злоумышленники требуют от потенциальных жертв оплатить штраф за посещение «неправильных» веб-ресурсов. Как пояснили сотрудники банка, сначала человек получает сообщение о посещении запрещённого в России сайта. Мошенники предлагают оплатить штраф по ссылке. Если жертва отказывается, ей начинают угрожать обращением в правоохранительные органы, сообщает «Орловские новости».

-Запрещённые в России сайты действительно существуют. Однако штрафов за их посещение не предусмотрено. Подобные сообщения надо игнорировать — их направляют только мошенники, — пояснил начальник отдела безопасности Михаил Прудников.

Ранее мы писали, что после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова мошенники стали представляться службой поддержки мессенджера и предлагать пользователям перенести их личные данные на «безопасный ресурс». Сообщили об этом в Роскачестве 26 августа 2024 года.