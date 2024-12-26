Жителей Орла предупреждают о звонках от мошенников, выдающих себя за сотрудников ФСБ

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Продолжают фиксироваться факты хищения личных и кредитных средств граждан, а также их имущества через подменные телефонные номера, идентичные номерам ФСБ России. Мошенники выдают себя за сотрудников различных подразделений органов безопасности, убеждая жертв срочно перевести деньги на «безопасный счёт» или передать их курьеру якобы для сохранности. Эти сообщения звучат как просьба о помощи оперативникам в предотвращении и раскрытии экономических преступлений, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Также преступники могут вымогать деньги, угрожая закрытием, по их словам, возбужденных уголовных дел против граждан или их близких. Нередко они от имени ФСБ делают запросы на проведение внеплановых проверок в юридических лицах, толкая их на страх перед возможными последствиями.

Подтверждая свои мнимые полномочия, мошенники рассылают подделанные документы, запугивая жертв уголовной ответственностью за разглашение государственной тайны. Неправомерные предложения о помощи являются признаками мошенничества. При получении подозрительных звонков следует немедленно завершить разговор и уведомить дежурную службу УФСБ, сообщает «РегионОрел».