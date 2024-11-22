Жителей Орловской области предупредили о надвигающейся непогоде: что ждет орловцев в ближайшие сутки

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Жителей Орловской области предупредили о надвигающейся непогоде. В ближайшие сутки регион ожидает сильный ветер и обильные осадки в виде снега с дождём, пишет орелtimes.

По данным орловских синоптиков, с 21:00 22 ноября до 21:00 23 ноября 2024 года в области будет облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег будут чередоваться на протяжении всего дня, возможно налипание снега. Ветер ночью ожидается юго-восточный 9–14 м/с, порывы до 17–22 м/с, днём — северо-западный 8–13 м/с. Температура воздуха днём будет от +3 °С до +8 °С, а ночью может опуститься до –3 °С.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях непогоды. Сильный ветер может привести к обрывам линий электропередач, падению деревьев и слабо закреплённых конструкций, а также к увеличению числа ДТП.

Ранее мы писали, что сильный ветер оставил 16 районов Орловской области без света.