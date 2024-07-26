Жителей Орловской области приглашают на третий фестиваль цветов «Стрелка»: программа мероприятий

Фото правительства Орловской области

Жители Орловской области приглашаются на третий фестиваль цветов под названием «Стрелка». На мероприятии будут представлены тематические костюмы, прически и аксессуары. С 3 по 5 августа 2024 года в парке «Орловская крепость» пройдет фестиваль цветов, посвященный теме «Цветы в искусстве».

По словам представителей правительства Орловской области, арт-объекты на языке цветов расскажут о музыке, балете, литературе, моде, живописи и кино, сообщает «Комсомольская правда».

3 августа в парке запланированы четыре арт-показа.

В 12:00 дети продемонстрируют наряды из живых цветов.

В 14:00 состоится показ коллекции одежды для дизайнеров и садоводов.

В 16:00 зрители увидят необычные прически, наряды и макияж в цветочной тематике.

В 18:00 стартует арт-показ фантазийных и исторических костюмов «Тургеневские барышни» с цветочными композициями от мастеров-флористов.