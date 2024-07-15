Жители дома № 143 по улице Карла Маркса в Ливнах должны снести свой дом сами до 2030 года

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В конце недели, 13 июля 2024 года, стало известно, что постановление о признании жилого дома № 143 по улице Карла Маркса аварийным и подлежащим сносу было опубликовано администрацией города Ливны.

Основанием для принятия этого решения стало заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2024 года, обследовавшей указанный дом.

В соответствии с постановлением администрации города, собственникам помещений в указанном доме необходимо снести жилой дом самостоятельно до 1 октября 2030 года. Срок сноса многоквартирного дома силами собственников установлен до 20 декабря 2033 года. Отселение граждан из аварийного многоквартирного жилого дома должно быть завершено до 20 декабря 2034 года.

Если собственники не выполнят требование о сносе, администрация города имеет право изъять жилые помещения в указанном доме в порядке, предусмотренном статьёй 32 Жилищного кодекса РФ.

Постановление администрации города было размещено на сайте «Реформа ЖКХ». Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по ЖКХ и строительству.