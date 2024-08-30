Жители Лужковской улицы в Орле обратились за помощью к прокуратуре для решения проблемы с ремонтом дороги

Жители Лужковской улицы в Орле обратились за помощью к прокуратуре, чтобы решить проблему с ремонтом дороги. В видеообращении, которое опубликовала местная жительница Оксана Багдасарян 28 августа 2024 года, они просят разобраться в ситуации.

Как рассказала Оксана, после её жалобы в начале июля рабочие сняли старый асфальт. Однако новое покрытие так и не появилось на проезжей части.

— Сейчас конец августа. Меньше чем через неделю дети пойдут в школу и им как всегда придется идти по проезжей части, так как других возможностей пройти здесь нет, — выразила возмущение орловчанка.

Оксану поддержали и другие жители улицы. Они также выразили недовольство затянувшимся ремонтом и предположили, что его могут начать делать в дождливую погоду.

Кроме того, жители Лужковской рассказали о проблеме с тротуаром. По их словам, они уже много лет пытаются добиться от чиновников решения этого вопроса. Фактически тротуара на улице нет.