Жители Орла могут претендовать на грант от Росмолодёжи, участники смогут получить до 1000000 миллиона рублей

Фото: kdm.volgograd.ru

До 12 сентября 2024 года открыт приём заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты 2 сезон». Участники смогут получить финансовую поддержку в размере до одного миллиона рублей.

Конкурс проходит заочно: для участия необходимо заполнить заявку в специальном модуле информационной системы «Молодёжь России».

Грант предоставляется в форме субсидии из федерального бюджета и направлен на реализацию проектов, которые вовлекают молодых людей в активную социальную жизнь.

В конкурсе могут участвовать молодые люди из Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.