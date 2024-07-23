Жители Орла не могут попасть на «Поезд Победы»: причины

Фото: Орловский областной совет народных депутатов

В Орле в июле 2024 года жители жалуются в социальных сетях, что не смогли приобрести билеты на «Поезд Победы».

По словам горожан, купить электронный билет невозможно из-за их отсутствия, а живой очереди за билетами в этом году нет. В связи с большим ажиотажем вокруг мероприятия, орловцы не знают, как попасть на поезд:

«Сейчас попасть на него нереально. Когда была живая очередь на вокзале, был шанс, а сейчас все билеты забронированы, и непонятно, кто придёт».

Пользователи удивляются, почему при отсутствии билетов продолжается реклама мероприятия. Они выражают своё разочарование и сожаление о том, что не смогут посетить выставку.

Некоторые комментаторы, которым всё же удалось приобрести билеты, советуют следить за наличием свободных мест на сайте или попытаться присоединиться к экскурсионным группам непосредственно перед началом осмотра экспозиции.

Напомним, «Поезд Победы» прибыл в Орёл 22 июля 2024 года. Это первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещённая в составе поезда. Посетители могут осмотреть 10 вагонов, где представлены истории о защитниках Брестской крепости, окопных боях и страданиях людей в концлагерях. Передвижной музей будет открыт для посетителей в Орле в течение трёх дней, сообщает «Орловские новости».