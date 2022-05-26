26 мая 2022



Жители Орла предпочитают обращаться в налоговую онлайн

За апрель 2022 года в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Орлу поступило 398 обращений от граждан.

Более 98% обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через интернет-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет для физических лиц» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Граждан, обратившихся в налоговую инспекцию, в основном интересовали вопросы получения имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, а также касающиеся налогообложения имущества физических лиц и урегулирования задолженности.

Инспекцией направлены исчерпывающие ответы всем обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством, информирует ИФНС по г. Орлу.

 

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Опубликовано 26 мая 2022 в 14:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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