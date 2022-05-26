Жители Орла предпочитают обращаться в налоговую онлайн

За апрель 2022 года в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Орлу поступило 398 обращений от граждан.

Более 98% обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через интернет-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет для физических лиц» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Граждан, обратившихся в налоговую инспекцию, в основном интересовали вопросы получения имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, а также касающиеся налогообложения имущества физических лиц и урегулирования задолженности.

Инспекцией направлены исчерпывающие ответы всем обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством, информирует ИФНС по г. Орлу.