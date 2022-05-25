Жители Орла стали больше курить

Каждый восьмой курильщик в Орле за последние три месяца увеличил потребление сигарет, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В том, что в последние три месяца стали курить чаще, признаются 12% жителей Орла. Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года.

Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 11 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 15 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 13 сигарет в день (против 9 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 16 сигарет (против 11 среди женщин).