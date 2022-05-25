25 мая 2022



Жители Орла стали больше курить

Каждый восьмой курильщик в Орле за последние три месяца увеличил потребление сигарет, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В том, что в последние три месяца стали курить чаще, признаются 12% жителей Орла. Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года.
Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 11 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 15 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 13 сигарет в день (против 9 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 16 сигарет (против 11 среди женщин).

 

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Опубликовано 25 мая 2022 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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