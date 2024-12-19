Жители Орла стали чаще страховать свои автомобили, чем здоровье и жизнь

pnp.ru

По итогам девяти месяцев 2024 года жители Орловской области заключили почти 330 тысяч договоров со страховыми компаниями, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, согласно данным орловского отделения Банка России, сообщает «Вести-Орла».

С января по сентябрь орловцы более шести тысяч раз застраховали свою жизнь, что снизилось на 30% в сравнении с прошлым годом. Количество полисов страхования от несчастных случаев и болезней также уменьшилось на 36%, достигнув 34 тысяч.

– Эти изменения связаны с уменьшением объемов ипотечного кредитования на фоне роста ставок и завершения льготной программы. Некоторые банки-партнеры предпочли разработать аналогичные страховые продукты собственными силами, отказавшись от услуг страховщиков, — сообщили в орловском отделении Банка России.

В то же время, автострахование демонстрирует положительную динамику: с января по сентябрь орловцы застраховали свои автомобили почти 175 тысяч раз, потратив на это 950 миллионов рублей. Количество приобретенных полисов КАСКО составило 23 тысячи, затратив 410 миллионов рублей.

– Увеличение обусловлено возросшим интересом к новым автомобилям и ростом цен на ремонт и запчасти, — пояснили в реготделении Банка России.

За девять месяцев страховые компании выплатили жителям Орловской области 1,5 миллиарда рублей.