Жители Орла задыхаются от мусора: улица Пушкина завалена крупногабаритными отходами

Фото: Тата Котова

В начале июля 2024 года жительница улицы Пушкина в Орле сообщила о проблеме загрязнения в ее районе. Речь идет о скоплениях крупногабаритного мусора. В том числе срубленные ветви деревьев.

«Местные жители задыхаются от зловония, так как из-за жары вонь становится сильнее. Сжигать крупный мусор сейчас нельзя, что делать дальше-не ясно. Администрация один раз за несколько месяцев даёт машину на вывоз таких отходов, а в остальное время улица живёт в антисанитарии», — рассказала жительница Орла.

Стоит отметить, что, в отличие от обычного бытового мусора, компании, занимающиеся вывозом отходов, не несут ответственности за уборку строительных материалов, старой мебели и веток. Заказать вывоз такого рода мусора отдельно может стоить от семи до восьми тысяч рублей. Эта сумма является значительной для жителей Орла. В результате, как в частных домовладениях, так и возле многоэтажных домов, часто встречаются кучи древесины, оконных рам и даже старых диванов.