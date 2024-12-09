Жители Орловской области могут получить консультацию Роспотребнадзора при выборе новогодних подарков

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Управление Роспотребнадзора по Орловской области открыло горячую линию, посвящённую качеству и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Жители региона могут задать свои вопросы специалистам ведомства до 20 декабря 2024 года, пишет vestiorel.ru.

Номера горячих линий доступны в Орле, Мценске, Ливнах, Кромах и Верховье. Также работает единый консультационный центр Роспотребнадзора. Номера телефонов можно найти на сайте ведомства.

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