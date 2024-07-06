Орловцы отдадут 340 миллионов рублей за ремонт: 80 многоэтажек обновят

Сегодня, 6 июля 2024 года, стало известно, что в текущем году в Орловской области запланирован ремонт 80 жилых многоэтажек. На него потратят свыше 340 миллионов рублей. Средства будут собраны из взносов самих жителей.

На данный момент активно идут работы по обновлению примерно 60 домов, включая обновление фасадов, кровель и систем теплоснабжения внутри зданий. Кроме того, подписаны 59 контрактов на досрочный ремонт крыш.

По словам начальника отдела Фонда капитального ремонта Орловской области Олега Милешкина, к концу года будут предприняты все меры для того, чтобы программа была выполнена на 100%.