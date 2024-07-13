Жители Орловской области пострадали от нападения животных: к медикам обратились 1317 человек

За первые шесть месяцев 2024 года орловцы стали чаще обращаться за медицинской помощью после укусов животных. В медицинские учреждения региона обратились 1317 человек, пострадавших от укусов, ослюнения или оцарапывания животными. Это на 78 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

На долю нападений собак пришлось 933 случая за первое полугодие. В процентном соотношении наблюдается небольшое снижение — на 0,1%.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаи заболевания бешенством среди людей в регионе не регистрировались уже несколько лет.