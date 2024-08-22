Жители Орловской области продолжают добиваться получения лекарств через прокуратуру

Сегодня, 22 августа 2024 года, в очередной раз прокуратура добилась выдачи жизненно важных препаратов для орловчанки. Сотрудники надзорного ведомства установили, что женщина имела право на получение необходимого лекарства по закону. Однако ей не предоставляли медикаменты в срок. Прокуратура обратилась в суд с иском обязать региональный департамент сУд удовлетворил требования

здравоохранения обеспечить женщину лекарством. Суд удовлетворил требования ведомства.

Напомним, ранее прокуратура так же добилась выплаты 250 тысяч рублей жителю Дмитровского района от депздрава, сообщает «Орелтаймс».