Жители Орловской области смогут сообщить о проблемах с обеспечением лекарствами

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По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова 28 декабря в 11:00 начнет свою работу прямая линия, посвященная вопросам лекарственного обеспечения в декабре и январе. На вопросы жителей региона будут отвечать сотрудники департамента здравоохранения. Номер для связи: 47-53-47.

Напомним, что в ходе последнего прямого эфира губернатора Клычкова орловцы активно выражали озабоченность по поводу недостатка инсулина. Губернатор поручил своему заместителю по социальной политике Олегу Ревякину и главе департамента здравоохранения Александру Альянову тщательно проработать все обращения. На прошлой неделе в область поступило 500 коробок инсулина. До конца года ожидается прибытие аналогичной партии. Как заверяют представители власти, этого объема должно быть вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности пациентов в декабре и январе, обеспечивая им необходимую поддержку и заботу в этот непростой период, сообщает «Вести-Орел».