Жители Орловской области смогут увидеть полярное сияние

В эти выходные у жителей Орловской области появилась возможность наблюдать удивительное природное явление — полярное сияние. Об этом сообщили Орловские новости 10 августа 2024 года.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), геомагнитная буря класса G2 может создать условия, при которых даже жители средних широт смогут насладиться красочным северным сиянием.

Причиной предстоящего шторма стали два корональных выброса массы, которые должны были достичь Земли 9 и 10 августа. Однако точное время явления сложно предсказать из-за изменчивой космической погоды.