Жители Орловской области в 2025 году будут больше отдыхать: Минтруд опубликовал календарь выходных дней

Фото: Минтруд РФ

В 2025 году орловцы смогут больше времени посвятить отдыху. Календарь рабочих и выходных дней опубликовало Министерство труда РФ.

Согласно календарю, в следующем году у жителей страны будет по четыре выходных дня на майские праздники — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также россиян ожидают одиннадцать дней новогодних каникул — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.