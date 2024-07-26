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Жители Орловской области в 2025 году будут больше отдыхать: Минтруд опубликовал календарь выходных дней

Светлана Соколова
26 июля 2024
Фото: Минтруд РФ

В 2025 году орловцы смогут больше времени посвятить отдыху. Календарь рабочих и выходных дней опубликовало Министерство труда РФ.

Согласно календарю, в следующем году у жителей страны будет по четыре выходных дня на майские праздники — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также россиян ожидают одиннадцать дней новогодних каникул — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Ежегодно Правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники,

— сказал глава Минтруда России Антон Котяков

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