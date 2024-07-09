Жители Орловской области смогут посетить Всероссийскую выставку борзых на фестивале «Записки охотника» в конце августа

На территории музея-заповедника Тургенева «Спасское-Лутовиново» 24 августа 2024 года пройдет пятый традиционный фестиваль «Записки охотника». В этот день жители Орла получат возможность увидеть Всероссийскую выставку борзых.

Первый фестиваль охотничьей тематики прошел в музее-заповеднике в 2020 году и привлек более трех тысяч посетителей. Сообщает об этом информационный портал Орловской области.

Фестиваль был представлен на соискание IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» для населенных пунктов до 100 тысяч человек.