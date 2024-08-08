Жители Орловской области выразили готовность поддержать курян из атакованных ВСУ районов

Сегодня жители Орловской области выразили готовность поддержать курян, которые покидают атакованные ВСУ приграничные районы. Они приглашают соседей пожить у себя в домах.

Одно из таких предложений появилось в группе «Доска Объявлений | Город Орел» во «ВКонтакте», где автор разместил сообщение о возможности предоставить часть своего дома.

По информации пресс-службы правительства Орловской области, в регион уже прибыли 77 человек с территории Курской области, из которых 32 — дети. Все они были распределены по пунктам временного размещения.

На данный момент подготовлено 233 места в областных и муниципальных ПВР, а также резерв из 78 дополнительных мест, что в сумме составляет 311 мест для временного проживания. Орловцы активно поддерживают тех, кто оказался в трудной ситуации, сообщает «Орелтаймс».